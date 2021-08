Der Pantomime Bastian Blumen sitzt auf Tollwood in seiner "kleinen Gartenwelt" und verkörpert damit so viele, die die Pandemie in den Menschen geweckt hat. Um sein Tiny-House dürften ihn einige Besucher und Besucherinnen beneiden.

Von Michael Zirnstein

Auch in der Corona-bedingten Mini-Variante sieht Tollwood nach Tollwood aus. Das liegt außer am Budenzauber und der vielen Outdoor-Kunstwerke auch an den Straßenkünstlern. Als Walkacts ziehen sie über das heuer umzäunte Marktgelände und unterhalten kleinere Zuschauergruppen. Einer versinnbildlicht ziemlich viele Bedürfnisse, die die Pandemie in den Menschen geweckt hat. Bastian (die Figur des Pantomimen und Clowns Sebastian Weiß) sitzt in seiner "kleinen Gartenwelt". Virensicher abgeschottet in einer Art großer Schneekugel ("bitte nicht schütteln") hat er sich sein eigenes Selbstversorger-Reich geschaffen, das Tiny-House-Fans beneiden dürften. Ein Pflanzenstreichler und Umtopfheld mit Vorliebe für Sonnenblumen, der umstehenden Möchtegern-Hobby-Gärtnern sogar eine schön gestaltete Pflegeanleitung mit nach Hause gibt.

In der erzwungenen Häuslichkeit wollten sich viele Menschen auch ein neues Haustier anschaffen. Ob das eine gute Idee ist, kann man sich im Maskenspiel der Gruppe Scharniertheater bei den Rentnerinnen Wilma und Berta anschauen, die mit ihrem Dackel-Mischling Bellmondo auf dem Tollwood-Markt Gassi gehen. Ein freundlicher Kerl, der allerdings ab und an in Ohnmacht fällt und mit dem Gehstock wiederbelebt werden muss.

Tollwood Walkacts, "Bastians kleine Gartenwelt", Do.-Sa., 5.-8. Aug., "Wilma, Berta und Bellmondo", Sa., 8. Aug., bis Mo., 18. Aug., Spielzeiten und Infos: tolllwood.de, t 07 00/38 38 50 24