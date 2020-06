Die Stiftung Internationale Jugendbibliothek (IJB) hat den Nachlass der Anfang 2019 verstorbenen Schriftstellerin und Übersetzerin Mirjam Pressler erhalten. Wie die IJB bekannt gab, gehören Werkmanuskripte und -typoskripte, Korrespondenzen und Lebensdokumente zu den überlassenen Schriften, die nun aufbewahrt, erschlossen und der Forschung zur Verfügung gestellt werden können. Pressler habe aufgrund zahlreicher inhaltlicher und persönlicher Verbindungen vor ihrem Tod vertraglich verfügt, dass ihr Nachlass an die IJB geht. An diesem Donnerstag wäre sie 80 Jahre alt geworden. Mirjam Pressler gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorinnen. Sie wurde vielfach für ihre Werke ausgezeichnet - für ihre eigenen literarischen Texte ebenso wie für ihre Übersetzungen. Gleich für ihr Erstlingswerk "Bitterschokolade" (1980) erhielt sie den Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis. Ihre zentralen Themen waren eine harte Kindheit und die Shoa. Pressler setzte sich intensiv mit Anne Frank auseinander, ihre kritische Ausgabe der Tagebücher gilt als eines ihrer Hauptwerke. Pressler wurde 1940 in Darmstadt als uneheliches Kind einer jüdischen Frau geboren und wuchs bei Pflegeeltern und in einem Heim auf.