Aufsteiger Türkgücü München hat Stürmer Tom Boere vom künftigen Ligakonkurrenten KFC Uerdingen 05 für die kommende Saison in der dritten Liga verpflichtet. Der 27-jährige Niederländer wurde in der Nachwuchsabteilung von Ajax Amsterdam ausgebildet. In der Saison 2016/2017 war Boere mit 33 Treffern für den FC Oss Torschützenkönig der zweiten Liga in den Niederlanden. Vor seinem Wechsel im Sommer 2019 stand der 1,83 Meter große Angreifer zwei Jahre beim FC Twente Enschede unter Vertrag, mit dem er 2018 in die Eredivisie aufstieg. Für Uerdingen erzielte Boere in 13 Spielen acht Treffer. "Tom stand auf unserer Wunschliste ganz oben. Er ist nicht nur ein hervorragender Techniker, sondern auch ein Stürmer, der sich für keinen Laufweg zu schade ist und immer mit vollem Einsatz agiert", sagt Türkgücü-Kaderplaner Roman Plesche. Auch Boere hegt große Erwartungen: "Meine türkische Lebenspartnerin und ich freuen uns darauf, in eine wunderschöne Stadt zu kommen. Ich wollte in Deutschland bleiben und freue mich, künftig für Türkgücü spielen zu dürfen."