Die DEL 2 hat den Beginn ihres Spielbetriebs um mehr als einen weiteren Monat auf den 6. November nach hinten verlegt. In einer Presseerklärung vom Freitag hieß es, wegen regional unterschiedlicher Verordnungen und fehlender Genehmigungen könne für den bislang noch zum 2. Oktober geplanten Auftakt der zweiten Liga "keine professionell notwendige Planung und Umsetzung des Spielbetriebs für Clubs und Liga gewährleistet werden". Christian Donbeck, Geschäftsführer der Tölzer Löwen, fordert nun ein klares Signal der Politik: "Die Situation, in der wir uns befinden, ist für alle Beteiligten ein Wahnsinn. Wir irren im Nebel umher - alleine in der DEL 2 sind fast 700 Arbeitsplätze in Gefahr."