Für die Softballerinnen der Freising Grizzlies wird es schwer, das Finale um die deutsche Meisterschaft noch zu gewinnen. Am vergangenen Samstag verloren sie ihre beiden Heimspiele in der Best-of-5-Serie gegen die Wesseling Vermins mit 8:10 und 4:9. Am kommenden Wochenende müssten die Grizzlies auswärts in Nordrhein-Westfalen schon drei Spiele in Serie für sich entscheiden, um zum ersten Mal seit 2004 die Meisterschaft feiern zu können. Durch die Punkterunde war die Mannschaft von Armin Hegen und Mike Pullias souverän marschiert, im Halbfinale hatte sie sich im heimischen Ballpark glatt gegen die Bonn Capitals durchgesetzt (16:6, 5:4). Nach den beiden Niederlagen steht den Freising Grizzlies nun aber dasselbe Schicksal bevor wie im vergangenen Jahr: Platz zwei hinter Wesseling.