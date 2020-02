Ramazan Elmas spielt im wahrsten Sinne in einer anderen Liga. Während die Drittligisten der SpVgg Unterhaching den Rasen in Städten wie Großaspach, Meppen oder wie aktuell in Halle beackern müssen, um irgendwann in die zweiten Liga aufzusteigen, reist die Verpflichtung aus dem Herbst mal eben nach Paris, um sich mit den Besten Europas zu messen. Es lief zunächst auch ganz gut für den Hachinger Gamer in der Disziplin Playstation: Er startete mit zwei Siegen, dann aber setzte es drei Niederlagen, darunter ein 1:6 gegen Galatasaray und ein 3:5 gegen den Hamburger SV; im Achtelfinale war er nicht mehr dabei. Der FUT Champions Cup bedeutet trotzdem eine große Bühne für Hachings neue eSport-Sparte. Doch national werden in seiner Branche nur Teams aus den ersten beiden Ligen für die Meisterschaft berücksichtigt. Wahrscheinlich würde das Team, von Ramazan an der Konsole angetrieben, ganz sicher aufsteigen. In der echten Welt muss aber dann doch noch der E-Sportler auf die Kicker aus Fleisch und Blut hoffen.

© SZ vom 24.02.2020 Feedback