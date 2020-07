SZ: Sport ist...

Florentina Holzinger: ...eine relativ konzeptionelle Kunstform.

Ihr aktueller Fitnesszustand?

Geht so.

Felgaufschwung oder Einkehrschwung?

Beides AMRAP (As Many Reps As Possible - so oft wie möglich, Anm. d. Red.).

Sportunterricht war für Sie...?

Megaterror.

Ihr persönlicher Rekord?

Burpees bis ins Spital.

Stadion oder Fernsehsportler?

Laptop.

Bayern oder Sechzig?

Tinder.

Ihr ewiges Sport-Idol?

Ronda Rousey (MMA-Kämpferin, Wrestlerin und Schauspielerin).

Ein prägendes Erlebnis?

Rousey vs. Cat Zingano 2015.

In welcher Disziplin wären Sie Olympiasieger?

Ich kann mir ziemlich schnell ziemlich viele Nägel in den Kopf hämmern und auf Einsatz pinkeln. Wenn ich mehr trainieren würde, Boxen.

Mit welcher Sportlerin/welchem Sportler würden Sie gerne das Trikot tauschen? Dennis Rodman (ehemaliger NBA-Profi und sog. Paradiesvogel), in der Zeit, in der er Madonna gedatet hat.

Unter der Rubrik "Formsache" fragt die SZ jede Woche Menschen nach ihrer Affinität zum Sport. Künstler, Politiker, Wirtschaftskapitäne - bloß keine Sportler. Wäre ja langweilig.