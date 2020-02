Es hatte sich angedeutet, nun ist es Fakt: Das Golfturnier im Rahmen der European Championships 2022 in München wird vom Golf Club Valley veranstaltet. Damit hat der Golfverein südlich von München, nahe Holzkirchen, das Rennen gegen starke Konkurrenten gemacht, wie Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH (OMG) sagt: "Die Wahl war nicht ganz einfach, denn Gut Häusern und Eichenried waren starke Mitbewerber. Aber letztlich hatte Golf Valley das beste Gesamtpaket. Auch in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist die Anlage vorbildlich."

An drei bis vier Wettkampftagen werden insgesamt etwa 120 Aktive in den Disziplinen Männer, Frauen und Mannschaft vor der sehenswerten Alpenkulisse um die Europameisterschaftsmedaillen kämpfen. Neben den Inspektoren des European Championships Managements sowie der OMG waren auch die Vertreter der Ladies European Tour und der PGA European Tour von Layout und Design des Platzes, den erstklassigen Platzkonditionen und der Infrastruktur angetan. Nicht zuletzt die Biodiversität der Anlage, die mit 90 Hektar Blühwiesen eine Heimat für inzwischen selten gewordene Wildbienen, Schmetterlinge, Wiesenbrüter, Feldlerche, Wiesenpieper und viele andere vom Aussterben bedrohte Arten bietet, hatte Anteil am Zuschlag für Valley. Auch in Sachen Nachhaltigkeit konnte Golf Valley punkten, womit ein zentrales Thema der Veranstaltung im Olympiapark bedient wird. "Wir sind sehr stolz und freuen uns riesig, dass wir der ,Official Golf Course der European Championships' sind und in die Fußstapfen des legendären Gleneagles PGA Centenary Course in Schottland treten, wo das Turnier der European Championships 2018 stattfand", sagt Valleys Klubpräsident Michael Weichselgartner.