"Ich wünsche, dass dein Lied mich sehen kann und mich zufrieden vorfindet." So heißt es im Song "Zenbu Honto - Every Thing is Everything" von Spirit Fest. Gesungen werden die Zeilen von Saya Ueno und Markus Acher auf Englisch im Duett. Dazu hört man eine gezupfte Gitarre, sanfte Elektrobeats, und im Kopf entsteht das Bild von zwei sich nahen Menschen, die über weite Distanz mithilfe der Musik kommunizieren. Das passt sehr gut in die geisterhafte Corona-Zeit, genauso wie das gesamte dritte Album "Mirage Mirage" von Spirit Fest mit seiner schlafwandlerischen Stimmung. Das entspannt dahin schwingende "Zenbu Honto" ist eines von 14 Liedern, welche die Band 2018 und 2019 in Tokio und München aufgenommen hat. Spirit Fest sind Markus Acher (The Notwist, Hochzeitskapelle), Cico Beck (Joasinho, The Notwist), Saya und Taskashi Ueno alias Tenniscoats und Mat Fowler (Jam Money). Eine internationale Indie-Supergroup. Gemeinsam machen sie verspielten, warmherzigen Avant-Psychedelic-Folk. Saya Ueno und Markus Acher singen dazu auf Japanisch und Englisch über Sehnsucht, Nostalgie oder das Rätsel der Liebe.

Spirit Fest, "Mirage Mirage" (Morr Music)