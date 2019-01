25. Januar 2019, 19:22 Uhr München heute SPD und Grüne plötzlich Hauptrivalen / Schüler streiken für das Klima

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

Streitereien und irrsinige Diskussionen kennt man nach dem vergangenen Jahr eigentlich vordergründig aus den Reihen der CSU. Doch während die sich unter Markus Söder in neuer Harmonie übt, machen in München dieser Tage zwei andere Parteien mit wüsten Beschimpfungen auf sich aufmerksam.

Wer will jetzt hier die Obdachlosen erfrieren lassen? Die Grünen oder die SPD? Dieser Frage gingen in den vergangenen Tagen Politiker beider Parteien allen Ernstes nach, vor allem auf Twitter und Facebook, aber auch im Stadtrat, schreibt mein Kollege Heiner Effern.

Bis 2014 haben die beiden Parteien 24 Jahre lang gemeinsam in München regiert. In einem Jahr stehen Kommunalwahlen an. Und der SPD wird allmählich bewusst, dass die Kleinen, die viele Jahre die Mehrheit für ihre Politik beschafften und dafür Bäume retten und Radwege bauen durften, im Begriff sind, sich ihre Stadt unter den Nagel zu reißen. Damit hat sich die Politik für beide Parteien verändert - und der Tonfall.

Das Wetter: Überwiegend wolkig, hier und da kann es schneien oder regnen. Die Temperaturen steigen bis zum Abend auf sechs Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Warum sollen wir für eine Zukunft lernen, die wir nicht haben?" Unter dem Motto "Fridays for Future" gehen 3500 Schüler auf die Straße, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Manchen von ihnen drohen dafür Sanktionen, andere wurden extra vom Unterricht freigestellt. Zum Artikel

Ernst-Hoferichter-Preisverleihung von Protesten begleitet Dieter Hanitzsch hat den Ernst-Hoferichter-Preis für sein Gesamtwerk erhalten. Der Karikaturist war wegen einer Zeichnung in die Kritik geraten, die er im Mai 2018 für die Süddeutsche Zeitung erstellt hatte. Zum Artikel

Warum der Bau der zweiten Stammstrecke länger dauern könnte Laut Bahn könnten Baumaßnahmen für die neue U-Bahnline U9 die Fertigstellung verzögern, doch nicht jeder mag das glauben. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick. Zum Artikel

