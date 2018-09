19. September 2018, 19:15 Uhr München heute Sicherheit auf der Wiesn / Königspython im Gäste-WC / Ein Herz für Senioren

Von Sara Maria Behbehani

Wenn man sich in München den sichersten Platz während der Wiesn suchen soll, dann wird man vermutlich an viele Orte denken - ganz bestimmt aber nicht an die Theresienwiese selbst. Vor allen Dingen werden das diejenigen Münchner bestimmt nicht tun, die sich gerade vor dem Oktoberfest in Sicherheit bringen wollen.

Doch Marcus da Gloria Martins, der Presseprecher der Münchner Polizei, verspricht genau das: Von Samstag an wird die Theresienwiese für 16 Tage "der sicherste Platz Münchens" sein. Was die Ordnungshüter alles dafür tun, hat mein Kollege Martin Bernstein aufgeschrieben. Und die Sicherheit betrifft nicht nur den Schutz vor Diebstahl, sexueller Belästigung oder Körperverletzung. Nein, man wird auch davor beschützt, von Wiesn-Wirten übers Ohr gehauen zu werden: Lebensmittelüberwachungskontrolleure nehmen täglich Stichproben, um sicherzustellen, dass zumindest 0,9 Liter Festbier in jedem Literkrug sind.

Schließlich ist wirklich genug Bier abzubekommen ja auch das, worauf es auf der Wiesn eigentlich ankommt. Sicherer geht das wohl kaum.

Das Wetter: Zunächst wolkig und auch Regen ist möglich. Später wird es sonniger und bleibt trocken. Höchsttemperaturen bis 28 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Schwerverletzte 19-Jährige könnte Opfer rechter Gewalt sein Eine Schülerin ist in Pasing von Rechtsradikalen bedroht und unter noch nicht vollständig geklärten Umständen schwer verletzt worden. Der Staatsschutz sucht nun Zeugen. Zum Artikel

Polizei findet Königspython im Gäste-WC Mit einem gestohlenen Fahrrad wollte ein 35-Jähriger vor den Beamten flüchten. In seiner Wohnung erwarteten sie jedoch noch mehr Überraschungen. Zum Artikel

Zu Unrecht abgeschobener Uigure bleibt verschollen Die Bundesregierung hat bislang keine Auskunft über das Schicksal des 23-Jährigen bekommen. Er war aufgrund einer Kommunikationspanne von München nach China abgeschoben worden. Zum Artikel

Reinigungskraft soll 425 000 Euro aus Toilettenanlage gestohlen haben Dem Mann wird vor Gericht vorgeworfen, sich mehr als vier Jahre lang aus den Münzgeldbeständen bedient zu haben. Zum Artikel

This Time Without Feeling | 20.09. Kösk In Fotografie und Malerei versuchen vier junge Künstler Antworten auf Fragen über die Welt, ihre Erscheinungen und Zusammenhänge zu finden - mal mit nüchternem, mal mit gefühlvollem, subjektivem Blick.

somewhere / shared | 20.09. MUCCA 31 Halle Drei Perfomer*innen kombinieren ihre Bewegnungen mit der Vibration der Stimme einer Sängerin. Unabhängig von Geschlechterrollen geht es um das Durchbringen von Macht.

Exhibition/Book Launch of Speed by Horst A. Friedrichs | 20.09. Sodabooks Der deutsche Fotograf hat schon fast alles vor seiner Linse gehabt. Von Rocker über Kaffee bis hin zu den Straßen und Menschen Londons, seiner Wahlheimat. In seinem neuen Foto-Buch vereint er die schönsten Fotografien!

WÄHRENDDESSEN IM...

Landtagswahlkampf: Und das Parlament wird bunt - vielleicht

Am 14. Oktober treten in München auch Kandidaten von elf kleinere Parteien an. Manche hoffen auf ein Landtagsmandat -anderen geht es um Aufmerksamkeit und um Zuschüsse. Ein Überblick zur Parteienvielfalt, der bis zu den Kleinsten der Kleinen führt. Zum Artikel

