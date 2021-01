Theater, Oper & Tanz

München:

Kammerspiele: "AmA ohne Maske", Ensemble-Vorstellungs-Podcast von Wiebke Puls; https://www.muenchner-kammerspiele.de

Nationaltheater: Videos on demand: "Paradigma", Ballett, 30 Tage ab 5. Jan.; "Hänsel und Gretel"/"Schwanensee", bis 27. Jan.; "Oratorio de Noël", bis 23. Jan.; "Momo, der kleine Zirkusjunge", Sitzkissenkonzert, bis 12. Jan.; www.staatsoper.tv

Residenztheater: "Superspreader" von Albert Ostermaier, auf Zoom, 7./10. Jan., 19.30 Uhr; "50 mal Lenz - Ein Versuch" auf Zoom, 9. Jan.,19.30 Uhr; "Leonce und Lena"; "Woyzeck"; "Dantons Tod"; "Tagebuch eines geschlossenen Theaters"; www.residenztheater.de

Schauburg: "Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin", ab 8 J., Hörspiel nach der Inszenierung von Andrea Gronemeyer, ab 7. Jan., 15 Uhr, bis 10. Jan., 14.59 Uhr online, www.schauburg.net

Überregional:

Berliner Ensemble, Berlin: "Panikherz" von Benjamin von Stuckrad-Barre, bis 17. Jan; https://www.berliner-ensemble.de/be-on-demand

Maxim Gorki Theater, Berlin: "Schwarzer Block" Regie: Sebastian Nübling, 8. Jan., ab 19.30 Uhr; "Hamlet", Regie: Christian Weise, 13. Jan., ab 19.30 Uhr; für 24 Stunden online; www.gorki.de

Schauspielhaus Zürich: "Der Mensch erscheint im Holozän" nach Max Frisch, Regie: Alexander Giesche; https://www.schauspielhaus.ch/de/kalender/742/der-mensch-erscheint-im-holozn

Kabarett

Permanent:

3Sat: Sebastian Pufpaff: Puffpaffs Happy Hour; Till Reiners: Real bleiben; https://www.3sat.de

BR MEDIATHEK: Michael Altinger: Hell; Django Asül: Letzte Patrone; Christine Eixenberger: Fingerspitzenlösung; Lisa Fitz: Weltmeisterinnen; Martin Frank: Es kommt, wie's kommt; Luise Kinseher: Mamma Mia Bavaria; https://www.br.de/mediathek

Pop & Jazz

München/regional:

Harry Klein: Pastamusik Labelnight mit Daniel Bortz u.a., 9. Jan., 20 Uhr; www.facebook.com/harrykleinclub

Milla: "Telemilla" mit Bluekilla (8. Jan.), Paar & Fallwander (9. Jan.), jew. 20 Uhr; www.milla-club.de

Unterfahrt: Jermaine Landsberger Trio (8. Jan.), Cornelius Claudio Kreusch (9. Jan.), Maik Krahl Quartett (12. Jan.), Jesse Davis Quartet (13. Jan.), jew. 20 Uhr; unterfahrt.de

Überregional:

Active Listening Festival 2020: Experimentelle Klänge vom 8. bis 10. Januar; www.activelisteningberlin.de

Dringeblieben: Stream-Konzert von Christian Löffler, 10. Jan., 19 Uhr; Hammond Organ Grooves, 10. Jan., 20 Uhr; dringeblieben.de

Loft Köln: Die Kusimanten, 10. Jan., 20.30 Uhr; www.loftkoeln.de

WDR Big Band: Das WDR Dackl-Jazz-Konzert für die ganze Familie, 9. Jan., 15 Uhr; www.facebook.com/wdrbigband

International:

A Bowie Celebration... just for one day!: Globales Streaming-Event mit Duran Duran, Ian Hunter, Gavin Rossdale, Peter Farrell, Anna Calvi u.v.a. am 8. Jan.; www.abowiecelebration.com

Hanson: Livestream aus Cain's Ballroom, 8. Jan., 2 Uhr (MEZ); hanson.net/calendar

Lord Huron: Alive From Whispering Pines, 8. Jan., 2 Uhr (MEZ); noonchorus.com/lord-huron

The Jayhawks: The Cover Show, 10. Jan., 22 Uhr; www.jayhawksofficial.com

Village Vanguard New York: Kris Davis with the Borderlands Trio, abrufbar 8. bis 9. Januar; villagevanguard.com

Klassik

Arte Concert: Neujahrskonzert 2021 aus dem Teatro La Fenice; https://www.arte.tv/de/videos/099745-001-A/neujahrskonzert-2021-aus-dem-teatro-la-fenice/

Bayerische Akademie der Schönen Künste: "Musik und Abstand", Mezzosopran: Yajie Zhang; https://www.badsk.de/aktuelles/akademie-daheim/videodokumentation-des-auftaktkonzertes-musik-und-abstand

Bayerische Staatsoper: Montagsstück IX, 13. Jan., 19 Uhr; https://www.staatsoper.de/stueckinfo/montagsstueck-ix-1/2021-01-13-19-00-1.html

Literatur

München:

Vereinsheim Schwabing: Schwabinger Schaumschläger, Livestream aus dem Milla Club, 10. Jan., 20 Uhr; https://milla-club.reservix.de/tickets-schwabinger-schaumschlaeger-in-muenchen-milla-club-am-10-1-2021/e1642015

Literaturhaus: Ulrich Weber "Friedrich Dürrenmatt. Eine Biographie", Lesung: Sebastian Brandes und Nancy Mensah-Offei, 13. Jan., 20 Uhr; https://www.literaturhaus-muenchen.de/veranstaltung/ich-habe-ins-blaue-geschossen-und-ins-schwarze-getroffen/

Überregional:

Staatstheater Augsburg: Buchclub "Thomas Mann: Der Zauberberg, 1. Kapitel", 13. Jan., 19.30 Uhr; https://staatstheater-augsburg.de/buchclub

Deutscher Literaturfonds: 100 Autoren präsentieren ihre Arbeit im Internet; https://www.deutscher-literaturfonds.de/neustart-kultur/hundert-autoren-praesentieren-ihre-arbeit-im-internet/

Usedomer Literaturtage: mit Herta Müller, Saša Stanišić u.a.; https://www.youtube.com/channel/UCaoFPwqJoCXZj_li6KBp9oA?view_as=subscriber

Ausstellungen

München:

Deutsches Museum: Ausstellungen und virtuelle Rundgänge, https://digital.deutsches-museum.de

Haus der Kunst: Ausstellungsfilme, digitale Audiorundgänge, u.a. Aufzeichnung des Streaming Festivals Shifting Perspectives. Franz Erhard Walther, Film zur Ausstellung Kapwani Kiwanga, www.hausderkunst.de/ausstellungen/digitale-angebote

Pinakotheken: Online-Sammlung, www.sammlung.pinakothek.de; Youtube-Kanal: www.youtube.com/user/Pinakotheken; in der Kunstminute Kunstwerke und Kuratoren kennenlernen, www.pinakothek.de/kunstminute; Videoarbeiten der Ausstellung Max Beckmann / Omer Fast - Abfahrt https://www.pinakothek-der-moderne.de/ausstellungen/max-beckmann-omer-fast-abfahrt; Mitschnitt der Medienkonferenz & Gespräch mit Anish Kapoor zur Ausstellung Anish Kapoor - Howl, https://www.pinakothek.de/kapoor

Museum Fünf Kontinente: Online-Sammlung Fotografie, https://www.museum-fuenf-kontinente.de/museum/emuseumplus.html

International:

Albertina Museum, Wien: Online-Sammlung mit derzeit 225.000 Werken; https://sammlungenonline.albertina.at

Belvedere Museum, Wien: Online-Führungen, Gespräche, Vorträge, Konzerte, https://www.belvedere.at/digital

National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul: Online-Präsentation der Sammlung mit zeitgenössischer Kunst aus Südkorea und der ganzen Welt, www.mmca.go.kr/eng/

Online-Museum ohne Grenzen: mit Schwerpunkt islamische Kunst, z.B. die Ausstellung Sharing History, an der sich 22 Länder rund um das Mittelmeer und die jeweils wichtigsten Museen beteiligen, http://www.museumwnf.org/