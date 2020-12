Der französische Elektronikmusiker Jean-Michel Jarre will zu Silvester als virtueller Zauberer in einer 3-D-Rekonstruktion der Pariser Kirche Notre Dame auftreten.

Theater, Oper & Tanz

Münchner Kammerspiele: "SISSY3000X - Die kleine Freiheit", queere Late-Night-Show, 31. Dez., 20 Uhr; "AmA ohne Maske", Ensemble-Vorstellungs-Podcast von Wiebke Puls; "Through a window", 31. Dez., digitale Kunstwerke der syrischen Künstlerin Sulafa Hijazi im Habibi Kiosk; https://www.muenchner-kammerspiele.de

Nationaltheater, München: "Falstaff" von Verdi, bis 5. Jan., 18.59 Uhr abrufbar; "La Bohème" von Puccini, bis 3. Jan., 18.59 Uhr abrufbar; Montagsstücke; "Paradigma", Ballett, bis 12. Jan., 11.59 Uhr (siehe Titel); "Momo, der kleine Zirkusjunge", Sitzkissenkonzert; "Hänsel und Gretel"/"Schwanensee", 30 Tage ab 27. Dez. als Video on demand; www.staatsoper.tv

Residenztheater, München: "50 mal Lenz - Ein Versuch" Aufführung auf Zoom, 5. Jan.,19.30 Uhr; "Leonce und Lena"; "Woyzeck"; "Dantons Tod"; www.residenztheater.de

Deutsches Theater, Berlin: "Der Menschenfeind" von Molière, Regie: Anne Lenk, https://www.berlinerfestspiele.del; "Der kleine König Dezember", Familienstück nach Axel Hacke, on demand bis 1. Jan.; https://www.deutschestheater.de/programm

Thalia Theater, Hamburg: "Ode an die Freiheit", ein Tryptichon nach Friedrich Schiller, Regie: Antú Romero Nunes, 31. Dez., 19 Uhr (abrufbar bis Mitternacht); www.thalia-theater.de/stream

Kabarett

3SAT: Sebastian Pufpaff: Puffpaffs Happy Hour; Till Reiners: Real bleiben; https://www.3sat.de

BR MEDIATHEK: Michael Altinger: Hell; Django Asül: Letzte Patrone; Christine Eixenberger: Fingerspitzenlösung; Lisa Fitz: Weltmeisterinnen; Martin Frank: Es kommt, wie's kommt; Luise Kinseher: Mamma Mia Bavaria; https://www.br.de/mediathek

Pop & Jazz

Harry Klein: Happy New Year mit Jazzrausch Bigband u.a., 31. Dez., 21 Uhr; www.facebook.com/harrykleinclub Milla: Monaco's Finest Hip-Hop-Stream, 1. Jan., 20 Uhr; www.milla-club.de

48HOURS: Der längste DJLivestream der Welt, Silvester Edition, 31. Dez., 15 Uhr; www.youtube.com/48HOURSOFFICIAL

Erobiques Neujahrskonzert: Livestream mit Das Bo u .a., 1. Jan., 18.30 Uhr; www.facebook.com/events/228589485294918 Old but Gold: Silvester-Livestream, 14 Stunden Hip-Hop, 31. Dez., 14 Uhr; www.twitch.tv/oldbutgoldparty

Beatport: NYE 2020 Global Celebration (15 Zeitzonen), 31. Dez., 13 Uhr; www.twitch.tv/beatportofficial

Billy Gibbons (ZZ Top): Jungle Show, 31. Dez., 21 Uhr; https://jungleshow.tv

Jean Michel Jarre: "Welcome to the Other Side" Virtual Concert from Notre-Dame, 31. Dez., 23.25 Uhr; https://jeanmicheljarre.com

Justin Bieber: NYE Live, 1. Jan., 4.15 Uhr und 21 Uhr (Re-air); https://www.venewlive.com/justinbieber/#/

Lucinda Williams: Lu's Jukebox - A Tribute to the Rolling Stones, 1. Jan., 2 Uhr (MEZ), www.lucindawilliams.com/tour

Kiss: "Kiss 2020 Goodbye" Livestream aus Dubai, 31. Dez., 18 Uhr; www.kissonline.com

Klassik

BR Klassik: Udo Wachtveitl erzählt Beethovens Leben, Podcast; https://www.br-klassik.de/themen/beethoven-bewegt/pocast-beethoven-hoerbiografie-udo-wachtveitl-100.htm

BR Klassik: Baroque Bayreuth Galakonzert, Werke: Rossi, Monteverdi, Händel, Mezzosporan: Joyce DiDonato, Barockorchester Il Pomo d'Oro, Leitung: Francesco Corti, 31. Dez., 20.05 Uhr; https://www.br-klassik.de/concert/ausstrahlung-2376620.html

Progressive Chamber Music Festival: Kammermusik des 21. Jahrhunderts, Klavier: Chano Dominguez, Kathleen Supove, Violine: Jennifer Choi, Sirius Quartet u.a.; https://www.youtube.com/watch?v=zMasScQl1VM&feature=youtu.be

Elbphilharmonie: Kopfhörer #02, Podcast für junge Leute, mit Überraschungsgästen; https://www.elbphilharmonie.de/de/mediathek/elbphilharmonie-kopfhorer-02-was-horst-du-so/447

Literatur

Vereinsheim Schwabing: Schwabinger Schaumschläger, Livestream aus dem Milla Club, mit Andi Hofmeir, Björn Puscha und Thomas Glatz, Moderation: Michi Sailer, Christoph Theussl und Moses Wolff, 3. Jan., 20 Uhr; https://milla-club.reservix.de/tickets-schwabinger-schaumschlaeger-in-muenchen-milla-club-am-3-1-2021/e1642014

Deutscher Literaturfonds: 100 Autoren präsentieren ihre Arbeit im Internet; https://www.deutscher-literaturfonds.de/neustart-kultur/hundert-autoren-praesentieren-ihre-arbeit-im-internet/

Bayerische Akademie der Schönen Künste: Dokumentarische Lesereise zur Nobelpreisträgerin Nelly Sachs, mit Sunnyi Melles; https://www.badsk.de/aktuelles/akademie-daheim/dokumentarische-lesereise-mit-sunnyi-melles

Residenztheater: Ronya Othmann "Die Sommer", täglich neue Folgen jeweils um 18.30 Uhr; https://www.residenztheater.de/resi-liest/resi-liest-die-sommer; Tagebuch eines geschlossenen Theaters, Staffel 2; https://www.youtube.com/watch?v=35LhBtpq3o8&list=PLOEkmDRNEAutXndpiDxLOy4iqbtUPFAa_; Resi liest: Anne Weber "Annette, ein Heldinnenepos"; https://www.residenztheater.de/resi-liest/resi-liest-annette-ein-heldinnenepos; "Georg Büchners Briefverkehr", Podcast; https://www.residenztheater.de/resi-liest/resi-liest-briefe-von-georg-buechner; Sibylle Canonica liest Georg Büchner "Der hessische Landbote"; https://www.residenztheater.de/resi-liest/resi-liest-der-hessische-landbote

Internationale Jugendbibliothek: Jella Leppmann "Die Kinderbuchbrücke", Buchvorstellung und Podiumsdiskussion; https://www.youtube.com/watch?v=JdhZcgn_y-Y

Ausstellungen

Deutsches Museum: Ausstellungen und virtuelle Rundgänge, https://digital.deutsches-museum.de

Haus der Kunst: Ausstellungsfilme, digitale Audiorundgänge, u.a. Aufzeichnung des Streaming Festivals Shifting Perspectives. Franz Erhard Walther, Film zur Ausstellung Kapwani Kiwanga, www.hausderkunst.de/ausstellungen/digitale-angebote

Pinakotheken: Online-Sammlung, www.sammlung.pinakothek.de; Youtube-Kanal: www.youtube.com/user/Pinakotheken; in der Kunstminute Kunstwerke und Kuratoren kennenlernen, www.pinakothek.de/kunstminute; Videoarbeiten der Ausstellung Max Beckmann / Omer Fast - Abfahrt https://www.pinakothek-der-moderne.de/ausstellungen/max-beckmann-omer-fast-abfahrt; Mitschnitt der Medienkonferenz & Gespräch mit Anish Kapoor zur Ausstellung Anish Kapoor - Howl, https://www.pinakothek.de/kapoor

Museum Fünf Kontinente: Online-Sammlung Fotografie, https://www.museum-fuenf-kontinente.de/museum/emuseumplus.html, Scans der originalen Inventarbücher der ethnologischen Sammlungen, https://www.museum-fuenf-kontinente.de/forschung