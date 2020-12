Von Josef Grübl

Das Boot ist voll? Von wegen: Im Pandemiejahr 2020 erleiden Seefahrer rund um den Erdball sprichwörtlich Schiffbruch. Kreuzfahrtschiffe gelten als Corona-Höhlen, Frachter bleiben im Hafen, selbst die Bilanz der altehrwürdigen Bayerischen Seenschifffahrt mit ihren Ausflugsdampfern auf dem Ammer-, Königs- oder Starnberger See wird laut Eigenauskunft "wohl eher unerfreulich" ausfallen. Zum Glück gibt es noch ein nautisches Qualitätsprodukt, das in der bisher kaum in Erscheinung getretenen Seefahrermetropole München vom Stapel gelassen wurde und in mehr als hundert Ländern höchstes Ansehen genießt: Das Boot sticht wieder in See, die von Bavaria Film und Sky produzierte Fernsehserie geht mit acht neuen Folgen weiter.

Mit dem gleichnamigen Roman von Lothar-Günter Buchheim und dem oscarnominierten Film von Wolfgang Petersen aus den Achtzigerjahren hat das Ganze nicht mehr viel zu tun. Natürlich geht es auch hier um eine deutsche U-Boot-Crew, die im Zweiten Weltkrieg durch den Atlantik taucht. Aber damit allein kann man heute nicht mehr auf dem Weltmarkt reüssieren, daher orientierte sich die 25-Millionen-Euro-Produktion aus dem Jahr 2018 an der modernen, internationalen Serienwelt. Die zweite, ebenfalls sehr aufwendig produzierte Staffel (die bereits im Frühjahr auf Sky zu sehen war) knüpft daran an: Die Handlung setzt im Jahr 1942 ein, an Bord von U-Booten spielt nur noch ein Teil der Geschichte. Dafür geht es nach New York, wohin ein neu ins Seriengeschehen eingreifender Korvettenkapitän (Clemens Schick) mit einem Geheimauftrag schippert. Die Figuren aus der ersten Staffel sind auch wieder dabei, Tom Wlaschiha, Stefan Konarske, Rick Okon und Vicky Krieps spielen sie. Die neuen Folgen gibt es jetzt auf DVD und Blu-ray, ab Ende Dezember kann man sie auch im ZDF sehen.

Das Boot - Staffel 2, D 2020, DVD und Blu-ray