15. August 2018, 18:39 Uhr Serie: Bankgeheimnis "Die Liebe muss groß sein"

Passanten am Kölner Platz sind meist wegen des Schwabinger Krankenhauses da. Olena Burkhart macht Menschen mit ihren Blumen glücklich, Patientin Maria Hofmann fuhr früher die Tram durch München

Von Martina Scherf

Maria Hofmann, 82, sitzt unter dem Sonnenschirm auf einer Bank vor dem Schwabinger Krankenhaus und wirkt zufrieden. Kommt sie gerade aus der Klinik? Richtig, sagt sie, aber es war überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil: "Die Ärzte und Schwestern sind sehr freundlich, und meine Behandlung ist jedes Mal ruck, zuck vorbei." Gegen ihre Arthrose in beiden Händen bekommt sie eine Strahlentherapie, und wenn das Wetter so schön ist wie heute, dann setzt sie sich hinterher auf die Bank, packt ihre Brotzeit aus und macht eine Pause, bevor sie nach Hause fährt.

Die meisten Kunden im Blumenladen von Olena Burkhart sind Klinikbesucher. (Foto: Alessandra Schellnegger)

"Sonst komm' ich aus Sendling ja kaum raus", sagt die Rentnerin. Braucht sie auch nicht, denn erstens sei es in ihrem Viertel "wunderbar", vor allem im Westpark, und zweitens war sie mehr als 30 Jahre lang Trambahnfahrerin. Sie ist jeden Tag kreuz und quer durch München gefahren und kennt jede Ecke ihrer Heimatstadt. "Das war eine schöne Zeit!"

Auch am Kölner Platz, wo sie jetzt auf der Bank in der Sonne sitzt, ist sie auf ihren Dienstfahrten vorbeigekommen. Damals gab es noch eine Haltestelle vor dem Krankenhaus. Doch seit sich Anwohner in den Siebzigerjahren über den Lärm beschwert hatten, hält die Tram nur noch am 200 Meter entfernten Scheidplatz. Dabei ist die Haltestelle so alt wie die Klink selbst: Als das Schwabinger Krankenhaus 1910 eröffnet wurde, lag es noch weit außerhalb der Stadt und bekam eine eigene Straßenbahnanbindung.

Manchmal muss sie trösten, manchmal teilt sie deren Freude. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Heute braust der Verkehr durch die Parzivalstraße, Busse halten auf dem Platz, die U-Bahn rauscht unten durch, ein Taxistand ist unter alten Linden versteckt, ringsum liegen jede Menge Parkplätze - nein, schön ist er nicht, der Kölner Platz. Nur die Trattoria La Piazza, an der Ostseite, sorgt für ein bisschen italienisches Flair und Beschaulichkeit. Und die Blumen und Bänke vor dem Krankenhaus. Dort haben sich jetzt noch ein paar Patienten niedergelassen, eine ältere Frau mit Rollator liest Zeitung, ein jüngerer Mann mit Krücken raucht eine Zigarette. Der Architekt des denkmalgeschützten Klinikums, das aus mehreren Häusern in einer großen Parkanlage besteht, war der TU-Professor Richard Schachner. Er ließ auch das kleine Häuschen links neben dem Eingang errichten - als öffentliche Bedürfnisanstalt.

Darin steht jetzt Olena Burkhart, 50, und bindet einen ihrer beliebten Sträuße. Seit 36 Jahren ist ein Blumenladen in dem Häuschen, seit acht Jahren gehört er der gebürtigen Ukrainerin. "Wollen Sie noch ein bisschen mehr Grün?", fragt sie die Kundin. "Das Grün gibt den Blumen Halt, das ist wie in einer Ehe: Der Mann sollte der Frau Halt geben", sagt sie und lacht. Ihre Lebensweisheiten gibt sie gerne weiter.

In ihrem eigenen Leben hat sich das allerdings nicht bewahrheitet. Olena Burkhart hatte in ihrer Heimat Kunst studiert und dann einen Gärtner aus München geheiratet, bekam zwei Söhne, doch sie war unglücklich in ihrer Ehe. Da machte sie sich vor acht Jahren mit dem Blumenladen selbständig. "Es ist genau der Laden, den ich mir immer erträumt habe." Sie hat ihn mit viel Liebe fürs Detail eingerichtet und sich alles selbst beigebracht, Einkauf, Buchhaltung, Behördenkorrespondenz, auch das inzwischen perfekte Deutsch. "Ich rede halt gerne mit den Leuten", sagt sie. Die meisten ihrer Kunden sind Klinikbesucher, und da gehört oft ein bisschen Lebensberatung dazu. "Manchmal muss ich trösten, manchmal darf ich die Freude teilen, wenn jemand gesund nach Hause gehen kann. Und am schönsten ist es, wenn Leute Blumen aus Liebe kaufen", sagt sie. So wie der junge Mann, der jetzt gerade im Laden steht und einen ganzen Strauß glutroter Rosen für seine Freundin mitnimmt. "Die Liebe muss groß sein", sagt Olena Burkhart, als er gegangen ist, "denn er kommt oft, bevor er seine Freundin vom Arbeiten abholt." Sie kennt ihre Stammkunden.

Die frühere Trambahnfahrerin Maria Hofmann kommt öfter zur Behandlung her. (Foto: Martina Scherf)

Wenn allerdings Menschen zum Patientenbesuch gehen und sagen: Geben Sie mir irgendwas für zehn Euro, egal, wie lange die Blumen halten, "dann verletzt mich das persönlich", sagt die Ladenbesitzerin. "Wofür stehe ich um fünf Uhr früh auf und pflege jede einzelne Blüte?"

Draußen landet ein Hubschrauber auf dem Klinikdach und übertönt den Straßenlärm. Aber Maria Hofmann sitzt noch immer sehr gelassen unter dem Sonnenschirm. "Wissen Sie, ich bin eine echte Münchnerin", sagt sie noch und wischt sich die letzten Brösel ihrer Semmel von der Bluse. "Am Mariahilfplatz geboren - wie im Lied: I bin da Stolz von der Au."

Die Straßennamen rund um den Kölner Platz - Bonn, Aachen, Düsseldorf, Mainz - zeugen davon, dass das ganze Viertel zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einem Zug geplant worden ist. München brauchte wegen des Zuzugs dringend Wohnungen, genauso wie heute. "Mir ist die Stadt heute zu voll", sagt Maria Hofmann. Nachbarn kommen und gehen, man kennt sich kaum noch - "heute kann jemand tot in der Wohnung liegen, und niemand fällt auf, dass der Briefkasten überquillt".

Sie selbst kümmert sich um ihre alten Nachbarn in Sendling, sagt sie, wohnt schon seit Jahrzehnten in der gleichen Genossenschaftswohnung. "Wir haben Glück mit unserer günstigen Miete." Auch eine Betriebsrente bekommt sie von der Stadt - "ich kann mich nicht beschweren", sagt die Rentnerin.

Und warum kommt sie zur Behandlung von Sendling nach Schwabing? "Den Arzt hat mir eine Bekannte aus meiner Bauchtanzgruppe empfohlen." Wie bitte? "Ja, klar, ich mach Bauchtanz, schon seit 40 Jahren, zu arabischer Musik. Das tut gut, und auch wenn es jetzt nicht mehr ganz so flott geht wie früher - es macht immer noch Spaß."

Es wird Zeit für sie, aufzubrechen. Ihr Mann wartet zu Hause. Sie packt ihre Tasche und geht zur U-Bahn.