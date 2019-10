Als Handwerker getarnt haben Betrüger am Freitag einer Seniorin in Englschalking Schmuck im Wert von 3000 Euro gestohlen. Gegen 16 Uhr klingelte ein Unbekannter und gab an, die Wasseranschlüsse überprüfen zu müssen. Er forderte die Frau auf, die Dusche aufzudrehen, und ließ dann wohl unbemerkt einen Komplizen in die Wohnung. Während der falsche Handwerker mit dem Messgerät hantierte, packte der andere den Schmuck ein.