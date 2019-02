14. Februar 2019, 19:15 Uhr München heute Ruhestand ohne Ruhe / Jeder Fünfte unterschreibt Volksbegehren

Barbara Steinbach (Name geändert) steht am Fenster ihrer kleinen Wohnung. Das Zimmer ist Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer zugleich.

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

Barbara Steinbach schaut auf ein Glas, in braunen, geschwungenen Buchstaben steht "Kokosöl" darauf. "Das wollte ich eigentlich mal ausprobieren", sagt die Rentnerin. In einem Buch hat sie gelesen, dass Kokosöl gut für den Darm sein soll. Sie zögert. Das Glas steht in einem Discounterregal, am Brett hängt ein Preisschild: 4,95 Euro. "Naja", sagt Steinbach, "ein bisschen Butterschmalz habe ich auch noch zu Hause."

So beginnt die berührende Geschichte (SZ Plus) einer Münchner Rentnerin, die meine Kollegin Camilla Kohrs getroffen hat und in der sie beschreibt, wie es für diese Frau ist, im Alter in Armut leben zu müssen.

Wie viele andere, deren Rente nicht reicht, geht Steinbach mit 76 noch immer arbeiten. Es ist ein Ruhestand ohne Ruhe. Dabei hätten es gerade diese Menschen verdient, nach einem langen, arbeitsreichen Leben auch einmal ausruhen zu dürfen.

Das Wetter: Es bleibt überwiegend sonnig bei Temperaturen um zehn Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Jeder Fünfte unterschreibt Volksbegehren zur Artenvielfalt "Die Leute haben uns von der ersten Minute an die Bude eingerannt", sagt einer der Organisatoren. 1000 Helfer waren im Einsatz - nun sind sie euphorisch. Zum Artikel

"Mein Mandant wird sich mit Händen und Füßen wehren" Die Mutter lebt in einer therapeutischen Einrichtung, sie ist psychisch krank. Ihr Sohn will den Unterhalt nicht bezahlen und zieht vor Gericht. Zum Artikel

Neue Sporthalle für 11 500 Zuschauer Ein dänisches Architekturbüro wird im Münchner Olympiapark ein neues Stadion bauen. Die multifunktionelle Arena soll 100 Millionen Euro kosten. Zum Artikel

Haftstrafen für Dating-Betrüger Zwei Männer, die mit Love-Scamming fast 400 000 Euro zu ergaunert haben, sind vom Landgericht zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt worden. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Tickets gewinnen: Meute | 16.02. Muffathalle Diese Herrschaften sind die aktuelle Ansage für zeitgenössische Marching-Bands. Keine nostalgisch verstaubten Reminiszenzen an verträumte Blasmusik, sondern Technosounds und Strobolicht, verpackt in rotblauen Uniformen.

Schöne neue Welt | 15.02. Volkstheater Eine packende Inszenierung von Huxleys Klassiker "Brave New World", in der die Gesellschaft in maximaler Zufriedenheit lebt, aber keinerlei Freiheit mehr besitzt.

Einer von uns | 15.02. Literaturhaus Die norwegische Autorin Åsne Seierstad gibt im Gespräch mit der Ministerpräsidentin Erna Solberg und dem Terrorexperten Peter Neumann den 69 Opfern des Mörders Anders Breivik ein Gesicht.

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg