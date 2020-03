Hip-Hop ist schon lange kein Phänomen der Straße mehr. Und doch scheint Street Credibility immer noch wichtig für das Image vieler Rapper zu sein. Wer von Messerstechereien rappt, muss sie auch erlebt haben, so die vereinfachte Erklärung. Das bringt Glaubwürdigkeit und somit Erfolg. Der US-Rapper NF hält sich in Teilen an dieses Schema. Auch er hat unschöne Dinge erlebt. Aber seine Credibility basiert nicht auf kriminellen Tätigkeiten. Beim 28-Jährigen ist es der Glaube, der sich durch seine Musik zieht.

NF, das steht für Nathan Feuerstein, fing früh an, Freestyles aufzunehmen, ließ sich inspirieren von Künstlern wie Eminem. Und von eigenen bitteren Erfahrungen: Er wuchs zwischen Drogen und häuslicher Gewalt auf, lebte mit 18 bei seinem Vater, als sich seine Mutter das Leben nahm. Den Schmerz verarbeitete er in Tracks, die er zunächst selbständig veröffentlichte - ohne Erfolg -, bis ihm vier Jahre später der Durchbruch gelang: Capitol CMG, das christliche Tochterlabel von Universal, nahm NF unter Vertrag. Als ersten Rapper. Seine EP schaffte es trotz christlich-konservativen Rufs in die Billboard-Charts, und mit jedem Album stiegen die Platzierungen, bis "Perception" 2017 die Spitze erreichte und Platin erhielt.

In seinen Songs thematisiert er neben seiner schweren Kindheit auch Religion - Gott habe ihm den Rap als Hilfestellung gegeben. Solche Lyrics unterlegt er mit eingängigen Melodien und Beats, spittet Reime auf eine ähnlich aggressive Art wie sein Vorbild Eminem. Auch wenn NF Zeilen wie "Father forgive me for I am a sinner" nicht als Floskel verwendet, sondern sich tatsächlich durch seinen Glauben identifiziert, kann er sich mit der Bezeichnung Christen-Rapper nicht anfreunden. Ein gläubiger Klempner sei schließlich auch kein Christen-Klempner.

NF, Fr., 6. März, 20 Uhr, Tonhalle, Atelierstraße 24