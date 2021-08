Wer hätte gedacht, dass der Klimawandel eine neue Art von Hundstagen hervorbringen würde: Pfützen, Pfützen, Pfützen, so weit das Auge reicht. Nein, Scherz beiseite, so viel könnten die 40 000 in München gemeldeten Schoß-, Kampf- und Irgendwasdazwischenhunde alleine gar nicht hinbieseln. Schon nach dem Aufstehen warnen die Katastrophenschutz-Apps, die mittlerweile mehrere Handy-Bildschirme füllen, vor ergiebigem Dauerregen. Meteoalarm, teilt das Smartphone in Großbuchstaben mit. Früher hätte man beim Blick aus dem Fenster gesagt, es herbstelt, und schulterzuckend zu Schirm, Mantel und festem Schuhwerk gegriffen, heute aber gibt der Wetterdienst für München und den Landkreis München zu bedenken: "Es können zum Beispiel Erdrutsche auftreten. Schließen Sie alle Fenster und Türen."

Wenigstens bleibt der Hochwassernachrichtendienst für München entspannt, lauter grüne Punkte an den Pegeln von Isar und Würm. Sollte also etwas ausufern in den nächsten Tagen, die Flüsse sind es nicht. Dennoch, um es in den Worten der Spider Murphy Gang zu sagen: 'S is nimmer Sommer, Sommer in der Stadt. Man geht schniefend durchn Englischen Garten, steht verfroren am Monopteros, und an eine Mass am Chinesischen Turm ist gerade nicht zu denken. Ob sich das noch mal ändert? Die entscheidende Frage ist aus Münchner Sicht, ob es ein Wiesnwetter ohne Wiesn geben kann. Nun, vor einem Jahr hat es geklappt, Höchstwerte bis 25,6 Grad Celsius, mehr als 100 Stunden Sonnenschein und in den zwei Wochen nicht mehr Regen als zurzeit an einem Tag. Ein Lichtblick am grauen Ende des Augusts?

Das Oktoberfest hat Einfluss auf das Klima, daran besteht kein Zweifel, seit die Technische Universität entdeckt hat, dass während der Wiesn der Ausstoß des Treibhausgases Methan in München immer wieder deutlich ansteigt. Die Erklärung dafür steht aus, Corona unterbrach die Arbeit der Forschenden. Bis dahin könnte man die Pfützen untersuchen. Oder einfach nur mit beiden Füßen hineinspringen.