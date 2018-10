Was spötteln die Leute (auch wir bei der SZ) nicht alles über die reichen Schönen, die schönen Reichen, die weniger schönen Reichen und die weniger reichen Schönen, Promis, Halbpromis aller Couleur - und insgeheim gefällt es uns ja doch ein wenig, all die Rituale: vom Wiesn-Auf- und Abtrieb, über die Damenwiesn, die Madlwiesn, die Proll-Wiesn, die Intellektuellen-Wiesn zum Charity Lunch "Bier für die Welt".

Was will das sagen? Vielleicht: All den Glamour genießen könnte man nicht, wenn es nicht auf Menschen wie Johannes B. Kerner gäbe, der zeigt, wie man als Prominenter eben auch auf die Wiesn gehen kann: seriöses Understatement, das hier die Form eines dunkelblauen Pullovers angenommen hat. Hände in den Hosentaschen, was wohl sagen will: Ich bin der Ruhepol meiner Welt, ich lasse die Wiesn auf mich wirken. Und der herausragende Daumen gibt dem ganzen Ensemble doch einen schelmischen Glanz. Chapeau, Herr B. Kerner, Chapeau!