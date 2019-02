20. Februar 2019, 18:37 Uhr Polizeikontrolle Fahrlehrer unter Drogen

Ein Fahrschüler musste am Dienstag zu Fuß nach Hause gehen, nachdem eine Polizeikontrolle den Unterricht frühzeitig beendet hatte. Kurz nach 8.30 Uhr in der Früh hatten die Beamten das Auto einer Fahrschule auf der Paul-Henri-Spaak-Straße in Riem gestoppt. Der Fahrschüler saß am Steuer, auf dem Beifahrersitz saß der Fahrlehrer. Weil den Beamten auffiel, dass der Fahrlehrer auffällig gerötete und glasige Augen hatte, führten sie bei dem 40-Jährigen einen Drogenschnelltest durch, der positiv auf Cannabis und Kokain anschlug. Die Fahrstunde wurde für beendet erklärt und ein Bluttest angeordnet, um das Ergebnis des Schnelltests zu bestätigen. Der 40-Jährige muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen sowie mit zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei des Kraftfahrtbundesamtes in Flensburg. Außerdem wird die Straßenverkehrsbehörde informiert, die die Erlaubnis erteilt, als Fahrlehrer zu arbeiten. Ob der bekiffte Lehrer je wieder in seinem Beruf arbeiten darf, ist fraglich.