Als Beamte dort eintrafen, gab sich der junge Mann ausgesprochen unkooperativ. Er erklärte, er sei mit einem Bekannten, von dem er nur den Vornamen kenne, in einer Münchner Grünanlage gewesen. Allerdings konnte er nicht sagen, in welcher - in Frage kommen offenbar das Isartor oder der Englische Garten.

Dort seien sie von drei Männern überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Schussverletzung entstanden war, wollte der 17-Jährige ebenfalls nicht sagen. Sie stellte sich allerdings eher als Brandwunde dar, als ob aus einer Schreckschusspistole ein aufgesetzter Schuss abgegeben worden sei.