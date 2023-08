An einer Baustelle ist am frühen Montagmorgen erneut ein Bagger ausgebrannt. Nach mehreren Bränden von Baumaschinen in jüngster Vergangenheit, etwa im Perlacher Forst oder auf der Baustelle für die U-Bahn nach Martinsried, schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus, genauere Erkenntnisse liegen noch nicht vor. Das für Staatsschutzdelikte zuständige Kommissariat 43 hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 3.30 Uhr hatte die Besatzung eines Polizeihubschraubers den brennenden Bagger auf dem Mitteldamm der Isar zwischen Pullach und Höllriegelskreuth entdeckt. Die Maschine gehörte zu einer Baustelle der Stadtwerke München, sie brannte komplett aus. Sachschaden: mehrere Hunderttausend Euro.