30. Oktober 2018, 19:42 Uhr Polizei in München Mutmaßliches Sexualdelikt

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln derzeit wegen eines mutmaßlichen Sexualdelikts an einer 15-jährigen Münchnerin. Details zu dem Fall wollen die Strafverfolger derzeit unter Verweis auf den Stand der Ermittlungen noch nicht nennen. Es handele sich um mehrere Beschuldigte und wohl auch um mehrere Taten, die zwischen Ende September und Anfang Oktober verübt worden sein sollen, hieß es am Dienstag. Die Tatverdächtigen - nach SZ-Informationen sechs junge Männer - sind bis auf einen, der noch gesucht wird, in Untersuchungshaft. Offenbar laufen aber die Vernehmungen noch. Das Mädchen soll mit einem der Männer befreundet gewesen sein, später dann aber möglicherweise durch Drohungen auch zu Sexualkontakten mit dessen Freunden in verschiedenen Wohnungen gezwungen worden sein. Die Beschuldigten bestreiten dagegen Zwang oder Drohungen.