19. Februar 2019, 18:40 Uhr Personalkarussell Auf den Polizisten folgt ein Jurist

Norbert Radmacher wird neuer Polizei-Vizepräsident

Von Martin Bernstein

Das Personalkarussell in der bayerischen und der Münchner Polizei dreht sich, auf den Polizisten folgt ein gelernter Jurist: Der in Buchloe geborene Norbert Radmacher, 43, derzeit stellvertretender Inspekteur der bayerischen Polizei, wird Nachfolger des scheidenden Münchner Polizei-Vizepräsidenten Werner Feiler. Feiler, 61, der zuletzt den Einsatz von 4400 Beamten während der Sicherheitskonferenz leitete, geht Ende Februar in den Ruhestand. Das Polizeipräsidium München ist mit seinen rund 6600 Mitarbeitern das größte Polizeipräsidium Bayerns und für die Sicherheit von rund 1,8 Millionen Einwohnern in Stadt und Landkreis verantwortlich.

"Norbert Radmacher ist eine hervorragende Führungskraft mit hohem Fachwissen und ausgezeichneten menschlichen Qualitäten", sagte Innenminister Joachim Herrmann, der die Personalie am Mittwoch bekannt gab. Radmacher ist seit fünf Jahren im Sachgebiet "Einsatz der Polizei" im Ministerium, zuletzt als Stellvertreter des Inspekteurs Harald Pickert, 55. Pickert wiederum, früher Chef der Münchner Mordkommission, wird als möglicher Kandidat gehandelt, um einmal die Nachfolge des derzeitigen Münchner Polizeipräsidenten Hubertus Andrä, 62, anzutreten.

Völlig neu ist auch für Radmacher das Münchner Präsidium nicht. Bereits als junger Jurist arbeitete er dort in der Personalabteilung und kümmerte sich um Rechts- und Disziplinarangelegenheiten. Von 2003 bis 2008 war das, unterbrochen nur von einigen Monaten im Landeskriminalamt. Im neu geschaffenen Präsidium Schwaben Süd-West leitete Radmacher anschließend die Polizeiverwaltung, ehe er 2014 ins Ministerium wechselte. Dort vollzog er einen weiteren Wechsel - den in den Polizeivollzugsdienst. Aus dem Regierungsdirektor wurde ein (inzwischen Leitender) Polizeidirektor. Innenminister Herrmann ist überzeugt: "Norbert Radmacher ist für die anspruchsvollen und verantwortungsvollen Aufgaben an der Spitze der Münchner Polizei bestens geeignet."

Offizielle Amtsübergabe in der Ettstraße soll am Mittwoch kommender Woche sein.