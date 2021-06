Von Barbara Hordych

Alles, wofür man Macho-Männer gemeinhin so gerne hasst, vereint dieser Bernard auf sich: Er ist arrogant, egozentrisch, fährt ein dickes Auto, trägt teure Klamotten - und dass er von Frauen nicht viel hält, hindert ihn nicht daran, mit möglichst vielen von ihnen ins Bett zu gehen. Einen solchen Unsympath in den Mittelpunkt einer Komödie zu stellen, erscheint nicht unbedingt naheliegend. Doch genau das macht der im vergangenen Jahr verstorbene französische Komödienspezialist Éric Assous in seinem Stück "Das Blaue vom Himmel", mit dem die Komödie im Bayerischen Hof am 17. Juni ihre neue Freiluftbühne eröffnet.

Auf ihr ist zu erleben, wie Bernard (Marko Pustišek) sich aus purer Lust am Fabulieren in immer abstrusere Lügen verstrickt, um seine Affären vor seiner Frau (Mariella Ahrens) geheim zu halten. Dafür muss auch sein bester Freund Philippe (Harald Effenberg) das sprichwörtliche "Blaue" vom Himmel lügen, so lange, bis er beginnt, den Spieß umzudrehen. Auch in diesem Stück von Assous üben die Figuren sich in ihrer liebsten Disziplin: Sie reden sich um Kopf und Kragen.

Das Blaue vom Himmel, Premiere Do., 17. Juni, 20 Uhr, Freiluftbühne im Gastgarten Siebenbrunn, Siebenbrunner Str. 5, Telefon 29 16 05 30