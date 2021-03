Von Barbara Hordych

Welche begeisterten Leser haben nicht schon einmal davon geträumt, in die Rolle eines Charakters in ihrem Lieblingsbuch zu schlüpfen? Gelegenheit dazu haben derzeit alle jungen Spürnasen, die am Online-Literatur-Spiel "Der Club der Bücherdetektive" teilnehmen. Dahinter steht ein pädagogisches Konzept, das die Lektorin Ines Galling von der Internationalen Jugendbibliothek gemeinsam mit Katrin Geneuss entwickelt hat, die an der LMU zur Förderung von sprachlichen und sozialen Kompetenzen durch Rollenspiele forscht. Durch geschickt gestellte Fragen können die Mitspieler im Laufe des Spiels die Identität der eigenen Figur aufdecken.

Bist Du der fiese Typ, die kluge Affendame oder der seltsame Mann mit Hut? Der Club wird von Katrin Geneuss geleitet: Sie gibt durch Bilder, Videos und Musik Rate- und Gesprächsimpulse und stellt am Ende das "Spürnasen-Zertifikat" aus. Wer teilnahmen will, sollte vorab die ausgewählten Bücher gelesen haben, möglichst bald mit der Lektüre beginnen. Für den 16. April stehen folgende Titel auf dem Programm: Aaron Blabey: Böse Jungs (Baumhaus), David Wiliams: Gangsta Oma (Rowohlt), Jakob Wegelius: Sally Jones - Mord ohne Leiche (Gerstenberg), JK Rowling: Ickabog (Carlsen) und Roald Dahl/Pénélope Bagieu: Hexen hexen (Reprodukt).

Der Club der Bücherdetektive, IJB, 8-12 J., Fr., 16. April, 15 Uhr, Anmeldung bis spätestens zwei Wochen vorher unter programm@ijb.de