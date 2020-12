Von Marleen Beisheim

"Fida ist Alewitin, sie hat also die Religion der Herrscherfamilie Assad, damit gehört sie in Syrien eigentlich zur Elite." Das ist der Beginn ihrer Geschichte. Trotzdem demonstrierte Fida in Syrien gegen Ungerechtigkeit. Nun lebt sie in einem Flüchtlingslager in der Bekaa-Ebene, einer Hochebene im Libanon. Ihr Lebensweg ist nun in dem digitalen Adventskalender des Vereins Zeltschule e.V. zu hören. Von 1. Dezember an lesen täglich Prominente wie Josef Hader, Franziska Giffey oder Sandra Hüller aus dem Buch "Bruchstücke - Alltag einer verlorenen Generation" der Autorin und Zeltschule-Gründerin Jacqueline Flory, das die Geschichten von Kindern, Jugendlichen, Frauen und Familien versammelt. Oft geht es um Flucht und das Leben im Flüchtlingslager. In einem dieser Texte sagt Houria: "Ohne Schule kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen!". Die Neunjährige geht in eine der Schulen, die der Verein Zeltschule organisiert. Gelehrt wird von Flüchtlingen. "In den Camps sind viele Menschen, die vorher eine Profession hatten. Deswegen versuchen wir auch, dass die Flüchtlinge selbst alle Arbeiten in den Camps machen", sagt Kerstin Tonscheck von Zeltschule. Momentan sei auch im Libanon Lockdown und die Schulen seien geschlossen. Home-Schooling gibt es mit Videonachrichten der Lehrenden.

Digitaler Adventskalender "Bruchstücke - Alltag einer verlorenen Generation", Dienstag, 1., bis 24. Dezember, auf www.zeltschule.org