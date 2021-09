Konzert in Füssen

Die ersten Musikfestspiele Königswinkel im Festspielhaus Neuschwanstein sind gestartet. Doch vor dem eigentlichen Festkonzert mit Stardirigentin Oksana Lyniv (1.10., 19.30 Uhr) lädt Florian Zwipf-Zaharia, Geschäftsführer der Königswinkel-Kultur gGmbH, Schüler und Schülerinnen zu einem internen Festkonzert mit Lyniv ein (1.10., 10 Uhr). Im Programm dreht sich alles um Richard Wagner, obwohl kein Stück von ihm gespielt wird. Alle zu hörenden Komponisten standen in enger Verbindung zu ihm, von Schwiegervater Franz Liszt bis hin zu Sergei Rachmaninov, ein glühender Verehrer Wagners. Solistin ist hier Margarita Oganesjan. Rund 600 Schülerinnen und Schüler haben sich angemeldet, weitere Klassen können sich noch melden (E-Mail an info@musikfestspiele-koenigswinkel.de). Und Wagners "Tristan und Isolde" ist übrigens noch einmal am 2. Oktober, 16 Uhr, zu hören.