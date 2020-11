Die Orchestervorstände der bayerischen Staatstheater - Augsburg, Nürnberg und in München Staatsoper und Gärtnerplatztheater - veröffentlichten am Freitag einen offenen Brief an ihr Publikum: "Sie als unser Publikum sind unser Sprachrohr in die Politik und Gesellschaft, wenn es um die Unverzichtbarkeit von Kunst und Kultur geht. Sie sind unser kostbarster Fürsprecher und damit auch unsere Hoffnung in unseren Anliegen." Sie wollen die Gefahren von Corona keineswegs verharmlosen, aber: "Diskutieren Sie mit Freunden, äußern Sie sich gegenüber örtlichen Politikern und Politikerinnen."Die Orchester betonen noch einmal, dass Kultur nicht mit Bordellen oder anderen Freizeitvergnügungsstätten gleichzusetzen ist. "Kultur ist Bildung! Gemeinsam können wir erreichen, dass der Wunsch nach Kunst, Musik und Kultur in Gesellschaft und Politik Gehör findet."