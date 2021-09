Von Barbara Hordych

Die 1927 in einer Berliner Zeitung erschienene Anzeige, in der Harry Frommermann "Tenor, Bass (Berufssänger, nicht über 25), sehr musikalisch, schönklingende Stimmen, für einzig dastehendes Ensemble unter Angabe der täglich verfügbaren Zeit" suchte, war der Startschuss für die Comedian Harmonists. Zugleich belegt sie, dass das Casting von Pop-Formationen keine Erfindung der Gegenwart ist - schon die historische Boygroup gelangte so zu Weltruhm. In der Komödie im Bayerischen Hof hat jetzt ein von Franz Wittenbrink musikalisch eingerichtetes Nostalgical Premiere, in dem sechs Schauspieler - Klaus Steppberger, Manfred Stecher, Michael Birgmeier, Florian Drexel, Oliver Hahn und Manuel Adt - vom Aufstieg der A-Capella-Gruppe erzählen. Und berühmte Hits wie "Veronika, der Lenz ist da" und "Mein kleiner grüner Kaktus" live singen. Eine Erfolgsgeschichte, die an jenem Tag endet, an dem in Nazi-Deutschland Diktatur und Rassengesetze das Geschehen bestimmen: Drei der Sänger sind Juden und müssen emigrieren, die Gruppe ist zerschlagen.

Die Comedian Harmonists, Premiere Mi., 15. Sep., 19.30; Vorstellungen bis Fr., 24. Okt., Komödie im Bayerischen Hof, Promenadeplatz 6, Telefon 29160530