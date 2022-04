Neuaubing-Westkreuz mit seinen zahlreichen mehrstöckigen Wohnblocks ist grün. Die Gebäude sind umrankt von großen Rasenflächen, insgesamt 3,4 Hektar. Flächen fast so groß wie fünf Fußballfelder, die in Wildblumenwiesen umgewandelt werden könnten. Denn dafür gibt es im Sanierungsgebiet Aubing-Neuaubing-Westkreuz nun erstmals Geld aus dem Topf des kommunalen Förderprogramms aktiv.gestalten. "Die Vorplanung wird zu hundert Prozent finanziert, die Kosten für die Umsetzung werden zur Hälfte erstattet", erklärt Marija Filimon. Die Stadtteilmanagerin wirbt dafür, das Angebot zu nutzen: "Jede noch so kleine Blumenwiese, jeder Balkon, der artenreich bepflanzt ist, zählt."

Welche Pflanzen den Insekten am besten als Futterquelle dienen und wie die Fördermöglichkeiten im Einzelnen aussehen, darüber informiert die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung (MGS) im Rahmen eines Infotags am Samstag, 30. April, von 11 bis 15 Uhr im Stadtteilladen Westkreuz an der Friedrichshafener Straße 11. Dort stehen auch die Landschaftsarchitektinnen der MGS an vier Mittwochnachmittagen im Mai zur Verfügung, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Speziell für Wohnungseigentümergemeinschaften ist eine einstündige Online-Veranstaltung am Mittwoch, 4. Mai, um 19 Uhr gedacht, bei der Experten der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt über ihre Erfahrungen bei der Umwandlung von Rasenflächen in Wildblumenwiesen berichten. Die Zugangsdaten finden sich auf der Webseite www.neuaubing-westkreuz.de unter der Rubrik Neuigkeiten.