Neuaubing:Weltspieltag an der Gleisharfe

Der Spielplatz "The Wave" und die Grünanlage an der Fritz-Bauer-Straße in Neuaubing werden an diesem Samstag, 28. Mai, zu einem Treffpunkt für Familien. Der Anlass ist der Weltspieltag: Dieser findet in diesem Jahr im Neubaugebiet an der Gleisharfe statt. Von 14 bis 18 Uhr können Klein und Groß dort mehr als 20 Spielstationen ausprobieren, darunter Bewegungsbaustellen, Kooperationsspiele, eine Hüpfburg, eine Rollenrutsche und eine Murmelbahn. Auch Theaterfans und Bastelfreunde kommen auf ihre Kosten, für sie gibt es ein Klapp- und Figurentheater samt Figurenbau, ein mehrsprachiges Puppenspiel und eine Modellbauwerkstatt. Veranstaltet wird das Spielevent von der Spiellandschaft Stadt und mehreren lokalen Partnern. Der Spieltag ist der Auftakt für zahlreiche weitere Aktionen im Stadtbezirk Aubing-Lochhausen-Langwied bis zum Weltkindertag am 20. September.