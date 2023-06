Ein Münchner hat im Juni vor allem ein Problem: Er kann nicht überall gleichzeitig sein. Am vergangenen Wochenende war er vielleicht auf dem Agnesfest, dem ältesten Straßenfest der Stadt, oder hat das 40-jährige Bestehen des Feierwerks gefeiert. Womöglich hat er sich auf dem Filmfest "Roy" angesehen, den Rückblick auf die legendäre Bar am Sendlinger Tor, oder Tickets für Slipknot gekauft, die am Samstag den Königsplatz beschallen. Beim Christopher Street Day für eine bunte Stadt demonstrieren und danach beim "Klassik unterm Sternenzelt" im Brunnenhof der Residenz dabei sein - das steht am Samstag an.

Und dann ist da ja auch noch das Tollwood im Olympiapark. Einen Monat lang jeden Tag ein vielfältiges Programm. Tom Jones, La Brass Banda und Die Fantastischen Vier schauen als nächstes im großen Musikzelt vorbei. Wo soll der Münchner da verschnaufen? Auch das geht auf dem Festival: unter bunten Tüchern, umringt von Lampions, dazu ein kühles Getränk und etwas zu essen. Auch wenn der Münchner nicht überall sein kann, manchmal ist er an einem Ort genau richtig.