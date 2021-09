Neun Diskussionsrunden an drei Abenden: Bei der Nacht der Autorinnen und Autoren gibt die SZ-Redaktion Einblicke in ihre Arbeit, per Online-Stream und teilweise vor Publikum im Künstlerhaus.

Bei der Nacht der Autorinnen und Autoren geht es um die wichtigen Themen unserer Zeit. An drei Abenden diskutiert die Redaktion der Süddeutschen Zeitung - zu sehen per Live-Stream oder vor Ort im Münchner Künstlerhaus.

Sie ist ein Veranstaltungshöhepunkt im Herbst, beliebt bei Leserinnen und Lesern dieser Zeitung. Nun geht die Nacht der Autorinnen und Autoren zum 15. Mal über die Bühne, wobei eigentlich von Nächten die Rede sein müsste. Denn die Redakteurinnen und Redakteure der Süddeutschen Zeitung präsentieren sich gleich an drei Abenden, um von ihrer Arbeit zu erzählen und über die Themen zu diskutieren, die Bayern, Deutschland und die Welt bewegen.

Zwar ist aus bekannten Gründen noch keine Veranstaltung wie früher möglich, als die Besucher unkompliziert von einem Ort zum anderen wechseln konnten. Dafür bietet das Pandemie-Konzept andere Vorteile. So haben Leser aus dem ganzen Land die Möglichkeit, die Auftritte der Redaktion zu verfolgen: Am Donnerstag und Freitag gibt es ab 19 Uhr jeweils drei einstündige Diskussionen im Live-Stream im Netz; die Gesprächsrunden am Samstag sind als Präsenzveranstaltungen in München geplant (Stream gibt es auch). 100 Leserinnen und Leser dieser Zeitung haben die Chance, die Debatten live im Künstlerhaus zu verfolgen (3G-Regeln).

Reden über Relevantes: In den SZ-Diskussionsrunden, die gratis im Netz zu sehen sind, geht es unter anderem um Familien in der Pandemie.

Auch der Münchner Wohnungsmarkt wird Thema sein.

Eine Diskussion über die Klimakrise steht ebenfalls auf dem Programm.

Eine zunehmende Bedrohung sind Hacker-Angriffe und Kriminalität im Netz. Auch davon wird die Rede sein.

Was genau ist geboten? Über den Ausgang der Bundestagswahl diskutieren Cerstin Gammelin, Nico Fried und Stefan Kornelius (30.9., 19 Uhr). "Familien in der Pandemie" ist das Thema von Christina Berndt, Georg Cadeggianini, Ann-Kathrin Eckardt und Vera Schroeder (30.9., 20 Uhr). Hacker-Angriffe und die Kriminalität im Netz beschäftigen Helmut Martin-Jung, Kathrin Werner und Ralf Wiegand (30.9., 21 Uhr). Der zweite Tag beginnt mit "Kultur nach Corona": Bernhard Blöchl und Christiane Lutz sprechen über die Chancen für die Münchner Kulturlandschaft (1.10., 19 Uhr). "Trumps giftiges Erbe" beschäftigt Hubert Wetzel, Johan Schloemann und Katharina Riehl (1.10., 20 Uhr). Die Klimakrise analysieren Michael Bauchmüller, Karoline Meta Beisel und Marlene Weiß (1.10., 21 Uhr).

Live im Künstlerhaus zu erleben sind Werner Bartens, Eva Dignös, Andreas Glas und Berit Uhlmann ("Durchgeimpft?", 2.10., 19 Uhr), Alexander Hagelüken, Hendrik Munsberg und Henrike Roßbach ("Steuert Deutschland auf einen Konflikt alt gegen jung zu?", 2.10., 20 Uhr) sowie Lea Kramer und Sebastian Krass ("Wohnen in München. Wer kann sich die Stadt künftig noch leisten?", 2.10., 21 Uhr). Alle Podien werden von der Chefredaktion moderiert. Fragen können live unter sli.do/de (#sznda21) gestellt werden.

Nacht der Autorinnen und Autoren, Do., 30. Sep., bis Sa., 2. Okt., jew. ab 19 Uhr, kostenlose Online-Tickets unter www.sz-erleben.de/nda, die Tickets für das Künstlerhaus (2. Okt.) kosten 15 Euro und sind ebenfalls nur online erhältlich, Infotelefon 089/21838312