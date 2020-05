Münchner Künstler gratulieren Rainer Werner Fassbinder zum 75. Geburtstag in filmischen Miniaturen. Unter anderem beschwört Anna McCarthy Fassbinders Geist in Bad Wörishofen, und Ingrid Caven steuert Erinnerungen per Telefonat bei. Unter https://vimeo.com/showcase/7137702 sind die Beiträge am 31. Mai zwischen 20 und 24 Uhr verfügbar. Wer doch die Leinwand bevorzugt, der fährt ebenfalls am 31. Mai ins Pop-up-Autokino auf dem Parkplatz des Zenith. Hier läuft der Fassbinder-Abend ab 23.59 Uhr als Benefizveranstaltung zum Erhalt der Münchner Kultur-Kinos. Das Filmmuseum feiert mit dem Spielfilm "Ein Mann wie Eva", in dem Fassbinder von Eva Mattes gespielt wird. Zu sehen ist er von 30. Mai bis 3. Juni unter https://vimeo.com/filmmuseummuenchen.