Ketterer Kunst ist in diesem Jahren nicht nur erstmals in die Top 10 der umsatzstärksten Auktionshäuser für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts weltweit vorgerückt. Es belegt mit einem Gesamterlös von mehr als 30 Millionen Euro in der Liste nun Platz 7. Das inhabergeführte Familienunternehmen ist bereits seit mehreren Jahren in Folge Branchenprimus in Deutschland.