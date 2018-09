11. September 2018, 19:05 Uhr München heute Söder-Ticket bremst MVV-Reform / Panne bei Wiesn-Aufbau / Was ist mit den Obikes?

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Katharina Henning

Sie haben doch sicher schonmal ein Ikea-Regal aufgebaut. Wie ist da Ihre Strategie? Sind Sie eher der Bauanleitungstyp, schauen Sie sich findige Youtube-Tutorials an, oder verlassen Sie sich einfach auf Ihre Intuition und bauen einfach drauf los? Kann alles funktionieren - oder eben nicht.

So eine Bauanleitung etwa, lässt allerlei Spielraum für Interpretationen offen. In den eigenen vier Wänden mag das dann zu Frustration führen, die vielleicht irgendwann in wildes Geschrei ausartet. Deutlich größere Ausmaße nimmt das Ganze aber an, wenn die Aufbaupläne für eine Achterbahn missverstanden werden, die in gut zwei Wochen auf dem größten Volksfest der Welt stehen soll.

Denn am vergangenen Freitag hatte die Wiesn-Festleitung bemerkt, dass die Alpina-Achterbahn zum Teil auf einem Weg stand, der eigentlich für Rettungsfahrzeuge freigehalten werden muss. Wegen des kleinen Malheurs muss die Bahn jetzt ab- und wieder aufgebaut werden. Das dauert eine gute Woche - bis zur Eröffnung bleibt also noch genügend Zeit, auch für noch mehr Pannen.

Das Wetter: Die Sonne scheint den ganzen Tag, bei bis zu 30 Grad.

Der Tag in München

Söder-Ticket bremst MVV-Reform

Weil der Ministerpräsident irgendwann eine Jahreskarte für 365 Euro einführen will, wollen mehrere Landkreise das mühselig ausgehandelte neue Tarifsystem wieder auf Eis legen. Zum Artikel

19-Jähriger greift sich die Waffe eines Polizisten - ein Schuss löst sich

Als sich der junge Mann einer Kontrolle widersetzt, kommt es zum Gerangel. Verletzt wird niemand. Zum Artikel

Was ist jetzt mit den ganzen Obikes?

Die Stadt will wissen, wann die Firma endlich ihre vielen gelben Leihfahrräder einsammelt. Doch da ist niemand mehr zu erreichen. Zum Artikel

Währenddessen in...

Nürnberg: Ein misslicher Rekord

Die zweitgrößte Stadt Bayerns hat die höchsten Fehlzeiten im Freistaat aufgrund psychischer Erkrankungen. Experten rätseln, woran das liegen könnte. Zum Artikel

