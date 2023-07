Wenn Marlene Beilharz am Computer spielt, benutzt sie einen Minijoystick. Er ist auf Kopfhöhe an ihrem Schreibtisch befestigt, damit sie ihn mit ihrem Kinn bedienen kann.

Von Melina Bäckmann

Sie lenkt den Cursor gezielt über den Bildschirm, mit einem Klick bestätigt sie und das nächste Kapitel beginnt. Wenn Marlene Beilharz am Computer spielt, benutzt sie einen Minijoystick. Er ist auf Kopfhöhe an ihrem Schreibtisch befestigt, damit sie ihn mit ihrem Kinn bedienen kann. Weil sie bei ihrer Geburt zu wenig Sauerstoff bekam, sitzt die 26-Jährige im Rollstuhl und kann ihre Hände nur eingeschränkt benutzen. Der Joystick gibt ihr die Möglichkeit, selbständig zu zocken. "Through the Darkest of Times" heißt das Spiel, das Marlene während des Interviews spielt. Es ist eines von denen, die Marlene ohne Probleme spielen kann. Die meisten der Computerspiele sind nicht barrierefrei, weshalb sie sich für Marlenes Spielpraxis nicht eignen.