Erneut darf sich die Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF) Hoffnung auf einen Studenten-Oscar machen. Elisa Maria Nadal hat es mit ihrem metaphorisch tänzelnden Abschlussfilm "Prisoners Of The Body" in das Finale in der Kategorie "Bester nationaler/internationaler Experimentalfilm" geschafft. Welcher der vier Finalisten, die aus mehr als 1500 Einreichungen aus aller Welt ausgewählt wurden, am Ende gewinnt, wird Mitte September bekannt gegeben. Die Preisverleihung findet am 15. Oktober in Los Angeles statt. Die Student Academy Awards gelten als wichtigste Auszeichnung für den Nachwuchs. Münchner Preisträger waren zuletzt Alex Schaad ("Invention Of Trust", 2016) und Lennart Ruff ("Nocebo", 2014).