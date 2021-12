Ein Zuviel an Gemütlichkeit hat am Montagabend kurz vor Mitternacht am Friedrich-Panzer-Weg im Münchner Stadtteil Waldperlach einen Zimmerbrand verursacht. Eine ältere Dame stellte laut Feuerwehr ihren mit Stoff bezogenen Stuhl zu nahe an einem beheizten Kamin ab, so dass der Stuhl Feuer fing. Die Frau reagierte geistesgegenwärtig, alarmierte sofort die Feuerwehr, zog den brennenden Stuhl auf einen gefliesten Untergrund und verließ sofort das Haus. Zwei Feuerwehrmänner mit Atemschutz und C-Rohr löschten den Brand. In der Doppelhaushälfte entstand ein Schaden von zirka 10 000 Euro.