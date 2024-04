Notarkanzlei in der Altstadt:Schmuck für 95 000 Euro gestohlen

Ein Einbruch in die Kanzlei eines Notars in der Altstadt war in der Nacht zum Mittwoch für einen außergewöhnlichen hohen Schaden verantwortlich: Der Notar hatte dort vorübergehend Schmuck aus seinem Privatbesitz gelagert, den die Diebe neben Bargeld mitnahmen. Der Wert der Beute liegt bei rund 95 000 Euro.