Der 89-jährige Jazztrompeter Dusko Goykovich studierte als einer der ersten Europäer Anfang der Sechziger am Berklee College of Music in Boston, bevor er sich 1968 in München niederließ. Zu seinen vielen Auszeichnungen ehrt ihn nun seine Alma Mater mit dem bisher erst einmal (2013) verliehenen "Berklee Master of Global Jazz Award". Im Rahmen des Preisträgerkonzertes des 5. Kurt Maas Awards am Freitag, 22. Januar, 19 Uhr, bei einer Live-Schaltung zum Berklee-Präsidenten Roger Brown live mitzuerleben (https://youtu.be/SxzMhVn4Dec)