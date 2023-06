Pia Schöttke will "eine Perspektive finden, in der ich die Besonderheiten des Alltäglichen hervorheben kann".

Von Julian Gülker

Pia Schöttke ist in Bewegung. Mal lehnt sie sich zurück, bückt sich, geht in die Knie. Auch ihr Blick wandert beharrlich über das Schaufenster vor ihr, suchend, konzentriert: Ein riesiger Mund ist dort zu sehen, umgeben von Leuchtstäben, die die Farbe wechseln, zwischen Rot, Blau, Grün, Lila. Dahinter hängt ein Lametta-Vorhang, unten liegen Sonnenbrillen, Lesebrillen, Brillenetuis. "Der Laden hat immer so tolle Dekorationen", sagt eine Frau, die zufällig vorbeikommt. Die müsse sie unbedingt aufnehmen. Aber warum Pia, die sie sich als Künstlerin Pia-Poi nennt, zum Fotografieren so nahe an das Schaufenster geht, verstehe sie nicht - der ganze Mund passe doch gar nicht ins Bild.