Was muss passieren, damit man die Menschen hier in Bayern so provoziert? Es ist schon mal keine gute Idee, wenn man den Leuten sagt, was sie zu tun oder zu denken haben, das mögen sie hier gar nicht.

Das Jahr 2018 ist eines, bei dem die CSU eine Kuriosität auf die andere folgen lässt. Erst die Sache mit dem Kreuzerlass, den ausgerechnet die Kirchen gar nicht gut fanden. Dann das Polizeiaufgabengesetz, das zu einer riesigen Demo führte. Es folgten: das Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, der Masterplan Migration, ein Beinahebruch von CDU und CSU, der Rücktritt von Parteichef Seehofer und sein Rücktritt vom Rücktritt. Und, nicht zu vergessen, die schlechtesten Umfragewerte seit Beginn der Umfragewerteaufzeichnungen.

Ja, die CSU macht es sich und all denen, von denen sie gewählt werden will, nicht gerade leicht. Und so kam es, dass trotz eines teilweise verregneten Sonntags mindestens 25 000 Menschen in München auf die Straße gegangen sind, um gegen einen Rechtsruck in Gesellschaft und Politik zu demonstrieren - festgemacht an der Flüchtlingspolitik der CSU. Wie mein Kollege Josef Wirnshofer schreibt, waren es "so viele wie lange nicht mehr. Auch Konservative sind unter ihnen, Kirchenleute, alte Stammwähler. Gruppen, von denen sich die CSU bislang verstanden fühlte. Oder anders herum, die sich bislang von der CSU verstanden fühlten." (Den Text lesen Sie mit SZ Plus.)

Auf der #ausgehetzt-Demo ging es um den politischen Anstand führender CSU-Politiker: Seehofer, Söder, Dobrindt. Und die CSU? Hängte über Nacht Plakate auf, auf denen sie die Demonstranten "zum politischem Anstand" aufrief und ihrerseits vor Hetze warnte - vor Hetze gegen die CSU. Wie gesagt: Es ist ein kurioses Jahr.

Das Wetter: Anfangs noch dichte Wolkenfelder und immer wieder Regen, später zeigt sich die Sonne wieder, bei bis zu 25 Grad.

"München ist nach wie vor ins Herz getroffen" Der Anschlag am Münchner Olympia-Einkaufszentrum ist nun zwei Jahre her. Auf einer Gedenkfeier erinnert sich die Stadt an die Opfer. Zum Artikel

Student stirbt bei Radunfall An der Schleißheimer Straße in Milbertshofen hat es einen schweren Unfall gegeben. Ein 23-jähriger Fahrradfahrer wird von einem Sattelzug überrollt und stirbt. Zum Artikel

"Lauche & Maas ohne einen eigenen Laden ist für uns nicht vorstellbar" Der traditionsreiche Outdoor-Ausrüster ist vor der Insolvenz gerettet - von Unternehmern, die zwar wenig von Expeditionen verstehen, aber umso mehr vom Online-Handel. Zum Artikel

Sicario II I 23.07. Mathäser Filmpalast Benicio del Toro begibt sich zurück zwischen die Fronten der mexikanischen Drogenkartelle. Eine vielversprechende Fortsetzung des spannungsgeladenen Actionfilms.

Ouagadougou Shorts | 23.07. The Lovelace Vier Filme aus Burkina Faso, die unter anderem in Schlingensiefs Operndorf Afrika entstanden und Einblicke in die Wünsche und Visionen der Bewohner geben. Was beschäftigt sie? Wie sieht der Alltag, wie die Zukunft aus?

Antigone | 23.07. Residenztheater Mit dieser Interpretation des Sophokles-Klassikers kehrt Hans Neuenfels mit einem Wumms zurück ins Residenztheater. Wahnsinnig gut umgesetzt!

Bayern: Rekord bei Borreliose-Infektionen

In diesem Jahr wurden bayernweit 2200 Fälle von Lyme-Borreliose, die durch Zecken übertragen wird, festgestellt. Diese Zahl liegt zehn Prozent höher als der bisherige Rekord 2016. Grund könnte das anhaltend gute Wetter sein. Zum Artikel

