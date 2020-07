Eine 85 Jahre alte Frau ist am Montag bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Das Feuer war in einem Haus am Oberhofer Platz in Milbertshofen ausgebrochen. Gegen 17.20 Uhr riefen Anwohner beim Notruf an, die auf den Rauch aufmerksam geworden waren. Neben der Berufsfeuerwehr fuhren mehrere Streifen der Polizei zum Brandort, um das Gebiet abzusperren. Vor Ort sahen die Beamten schwarzen Rauch, der aus einer Wohnung zog, wie es im Polizeibericht heißt. Die Feuerwehr betrat die brennende Wohnung "umgehend", fand die Seniorin allerdings nur noch leblos auf. Das Brandopfer sei auf einen Rollstuhl angewiesen gewesen, so die Polizei. Ein Notarzt habe den Tod der Frau festgestellt. Den Sachschaden beziffern die Einsatzkräfte auf eine fünfstellige Summe. Eine Brandstiftung kann laut Polizei ausgeschlossen werden. Ob ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit die Ursache für den Ausbruch des Feuers war, werden die Fahnder nun ermitteln.