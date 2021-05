Die Polizei hat am Freitagabend den Ausflug eines Huhns unterbunden. Das Geflügel war um 22.20 Uhr, also bereits nach Beginn der Ausgangssperre, an einer Bushaltestelle am Frankfurter Ring Ecke Lilienthalallee gesichtet worden. Eine Vermisstenanzeige dazu habe es nicht gegeben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Um zu vermeiden, dass das Hühnchen auf die Straße flatterte und dort womöglich einen Verkehrsunfall auslöste, hätten Beamte das Tier aber eingefangen und in die Vogelklinik der Ludwig-Maximilians-Universität in Unterschleißheim gebracht.