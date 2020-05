Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag in Milbertshofen einen 20-jährigen Münchner überfallen und mit einem Messer bedroht. Der 20-Jährige Bäcker sei gegen 2.30 Uhr auf dem Heimweg aus seiner Backstube durch eine Grünanlage am Harthofanger gegangen, als der Täter ihn am Arm packte und ein Messer zog, teilte die Polizei am Montag mit. Er forderte sein Opfer auf, nicht zu schreien und verlangte Geld. Der Bäcker gab ihm, was er im Geldbeutel dabei hatte. Nachdem der Räuber geflüchtet war, rief der 20-Jährige die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief allerdings ohne Erfolg. Die Polizei sucht nach Zeugen, die einen etwa 35 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Mann mit kräftiger Figur, braunen Augen, schwarzen Haaren, Oberlippen- und Kinnbart in blauem Kapuzenpulli und schwarzer Adidas-Hose gesehen haben.