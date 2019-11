In Sachen Wein geht es an diesem Wochenende in München zur Sache. Aber auch in Schokolade gehüllte Erdbeeren sind zu bestaunen

Zu den Münchner Traditionsunternehmen in Sachen Wein zählt der Großhändler und Importeur Saffer. Bereits in vierter Generation importiert die Familie Wein, inzwischen nicht mehr nur aus Italien, sondern aus allen wichtigen europäischen Ländern, und in Giesing hat man auch ein eigenes Weinlokal mit Saffers Fattoria. Am Samstag lädt die Firma nun wieder zur Hausmesse Weinforum mit mehr als 50 Ausstellern aus Italien, Österreich, Spanien und Frankreich, gut 500 Weine kann man da verkosten (Samstag, 16. November, 10-18 Uhr, Eintritt frei, Martin-Kollar-Straße 11, www.saffer.de). Damit ist das Thema Wein an diesem Wochenende freilich noch lange nicht erschöpft. Im Lump, Stein & Küchenmeister, dem Weinrestaurant im Alten Hof, gibt es The Orange Wine Experience zu entdecken. Zwei Tage lang dreht sich alles um naturbelassenen "Orange Wine". Am Samstag stellen sich Weingüter und Weinhändler, die sich auf diese Produktionsform spezialisiert haben, vor; am Samstag gibt es von 18 Uhr an eine Warm-Up-Party mit 20 Weinen im offenen Ausschank, am Sonntag kann man dann tagsüber mehr als 200 Weine verkosten (Samstag, 18 Uhr, Sonntag, 10-19 Uhr, Alter Hof 3, Eintritt frei). Und am Montag darauf lädt das Ruffini zu seiner traditionellen Weinprobe mit 50 Weinen aus ganz Italien (Montag, 18. November, 18 Uhr, Orffstraße 24, www.ruffini.de).

Zwischendrin darf's dann wohl auch mal ein bisschen Schokolade sein. Das Münchner Online-Startup Frailice hat zum Beispiel Schoko-Erdbeeren in zahlreichen Variationen im Angebot. Und jetzt kann man sie kurzzeitig nicht nur am PC, sondern auch im Pop-Up-Laden, also ganz analog, kaufen: Bei Ludwig Beck im 4. Stock, beim Weihnachtsmarkt des Hauses, kann man sich Geschenkboxen individuell zusammenstellen (Frailice Pop-Up-Store bei Ludwig Beck, Marienplatz 11, bis zum 31. Dezember).