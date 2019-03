14. März 2019, 18:46 Uhr Lokalrunde Süß und simpel

Im Münchner Eataly wird der Welt-Tiramisù-Tag gefeiert. Das Restaurant Mun lädt zu den Simply Sundays. Zum Sonderpreis gibt es drei Gänge nach Wahl

Von Franz Kotteder

In einem hübschen Sketch von Gerhard Polt ist die Rede von einem "Lobster-Benefizessen zugunsten der Tiramisù-Geschädigten". So etwas gibt es natürlich nicht wirklich. Was es aber gibt, das ist der Welt-Tiramisù-Tag, und mit dem wird das vor rund 70 Jahren im Friaul erfundene Dessert tatsächlich auch in München gefeiert. Eine große Tradition hat er freilich noch nicht; das italienische Autorenpaar Clara und Gigi Padovani hat ihn sich erst vor zwei Jahren ausgedacht. Die beiden haben ein Buch über die Süßspeise geschrieben und die Eataly-Kette in Triest davon überzeugt, den kalendarischen Frühlingsbeginn zugleich zum Welt-Tiramisù-Tag auszurufen. Seither wird er zumindest in den Filialen dieser Kette weltweit gefeiert, also auch im Münchner Eataly in der Schrannenhalle. Auf der Karte steht dann das spezielle "Tiramisù Eataly", dessen Hauptbestandteile Eataly-Chefkoch Enrico Panera so aufzählt: sardische Löffelbiskuits, Espresso, Bio-Eier, Mascarpone, Kakaopulver, Streuzucker und frische Sahne. Die mit Espresso beträufelten Biskuits werden abwechselnd mit einer Creme aus Mascarpone, Eigelb, steifem Eiweiß und Zucker übereinander geschichtet und mehrere Stunden gekühlt. Das Tiramisù gibt es an den Gastrotheken sowie zum Mitnehmen auch im Glas an der Kaffee-Bar und im Marktbereich (Donnerstag, 21. März, Schrannenhalle, Viktualienmarkt 15).

Vor ziemlich genau einem Jahr erhielt das Restaurant Mun des gebürtigen Koreaners Mun Kim den Gourmet Award von der SZ und von Kustermann verliehen. Inzwischen sind noch einige andere Auszeichnungen hinzugekommen - ob zurecht, das kann man jetzt sonntags zum Sonderpreis bei Simply Sundays erproben: Da gibt es drei Gänge nach Wahl mit Sushi, Hauptgericht, Dessert und Aperitif für 55 Euro (Mun, Innere Wiener Straße 18, sonntags 18-22 Uhr, www.munrestaurant.de, Telefon 62 80 95 20).